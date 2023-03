Regering India wil dat Hooggerechtshof lhbti-huwelijken afwijst

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

De Indiase regering wil niet dat het Hooggerechtshof huwelijken voor partners van hetzelfde geslacht toestaat in India. De overheid vraagt het hof een verzoek af te wijzen van de lhbti-gemeenschap om het zogenoemde homohuwelijk officieel te accepteren.

De regering laat zondag in een verklaring weten "te snappen dat er verschillende samenlevingsvormen zijn, maar dat het huwelijk een wettelijk recht is voor heteroseksuelen." Wat de staat betreft, verandert dat niet. De verklaring aan het Hof is ingezien door persbureau Reuters.