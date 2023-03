Nieuwe pensioenplannen Macron goedgekeurd door Franse Senaat

De Franse Senaat heeft zaterdagavond ingestemd met de nieuwe plannen van de Franse regering voor het pensioenstelsel. Daarmee is voor de regering van president Emmanuel Macron een belangrijke horde genomen. Woensdagnacht stemde de Senaat al in met de belangrijkste maatregel uit het pakket, de verhoging van de pensioenleeftijd van 62 naar 64 jaar.

De uitkomst van die definitieve stemming is allerminst zeker. Dat komt omdat de regering geen meerderheid heeft in de Assemblée. Als de regering niet zeker is of er voldoende steun is, kan ze de pensioenhervorming doordrukken zonder die in stemming te brengen. De Franse grondwet biedt daartoe de ruimte. Maar deze 'artikel 49/3-procedure' is omstreden en wordt zelden gebruikt.