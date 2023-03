Li Qiang met ruim 99 procent van stemmen verkozen tot nieuwe premier China

Li Qiang is zaterdag benoemd tot premier van China. De 63-jarige Li werd tijdens een vergadering van het parlement benoemd tot opvolger van de vertrekkende premier Li Keqiang.

De nieuw gekozen premier hield als leider van de Communistische Partij in Shanghai vorig jaar toezicht op de twee maanden durende lockdown in die stad. Hij werd geboren in Rui'an, een stad in de oostelijke provincie Zhejiang. Hij klom op in de hiërarchie van de lokale overheid en werd de stafchef van Xi toen die partijchef in Zhejiang was.