Li Qiang benoemd tot nieuwe premier van China

De 63-jarige Li Qiang is zaterdag benoemd tot premier van China. Li is de voormalige partijchef van Shanghai. Hij hield afgelopen voorjaar toezicht op de lockdown in die stad, die twee maanden duurde. Li werd tijdens een vergadering van het parlement benoemd tot opvolger van de vertrekkende premier Li Keqiang.

Bijna alle stemmen van de meer dan 2900 afgevaardigden op het Nationaal Volkscongres gingen naar Li. Een dag eerder werd Xi Jinping unaniem gekozen voor een derde termijn als president. China heeft zowel een president als een premier.

Li kreeg 2936 stemmen voor, drie afgevaardigden stemden tegen zijn benoeming en acht onthielden zich van stemming.

De nieuw gekozen premier werd geboren in Rui'an, een stad in de oostelijke provincie Zhejiang. Hij klom op in de hiërarchie van de lokale overheid en hij werd de stafchef van Xi toen die partijchef van Zhejiang was.

In 2017 werd Li benoemd tot partijsecretaris van Shanghai. In zijn nieuwe rol van premier en hoofd van de Staatsraad is hij verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van het land en voor het economische beleid van de overheid.