Man (81) overleefde zes dagen in auto die vastzat door noodweer in Californië

Een 81-jarige man is na zes dagen uit zijn auto gered in de Amerikaanse staat Californië. De man kwam vast te zitten in de sneeuw nadat een flinke storm de grond met zo'n 90 centimeter sneeuw bedekte.

Het was bijna een week geleden dat de man Californië verliet om terug te rijden naar zijn vrouw in Nevada. Maar toen hij nog steeds niet was aangekomen, raakten zijn vrouw en kleinzoon bezorgd. Ze vreesden dat de man onderkoeld zou raken, schrijft de BBC.

De man, een gepensioneerde NASA-medewerker, overleefde in de auto op wat koekjes, croissants en sneeuw. Hij hield zich warm met wat handdoeken die nog in de auto lagen en zette af en toe de accu aan.

Twee dagen voordat de man werd gered stopte de accu van de auto ermee. Door het slechte weer werd het werk van reddingswerkers vertraagd. De kans op onderkoeling werd daardoor steeds groter. Maar na zes dagen vond een helikopter de auto. De man is naar het ziekenhuis gebracht.

Californië wordt al langer geteisterd door winterweer. Als gevolg van de kou en het noodweer zijn zeker dertien doden gevallen.