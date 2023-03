Politie ontving tips over schutter in Hamburg, maar nam hem zijn wapen niet af

De politie van Hamburg werd meermaals getipt over de schutter van de schietpartij in de Duitse stad waarbij acht mensen om het leven kwamen. Mensen maakten zich zorgen over de geestelijke gezondheid van de man. Toch werd hem zijn wapen niet afgenomen.

De man, die donderdagavond zeven anderen en zichzelf doodschoot in een gebouw van de geloofsgemeenschap Jehovah's Getuigen, had sinds december 2022 een wapenvergunning en was dus legaal in het bezit van een wapen.

Maar in januari ontving de Duitse wapenautoriteit een anonieme brief waarin mensen hun zorgen over de man uitten. Daarin stond onder meer dat de man een psychische aandoening zou hebben en dat hij had laten weten "extreme woede" tegenover onder meer de Jehovah's Getuigen en zijn voormalige werkgever te voelen.

Naar aanleiding van de brief bracht de politie een bezoek aan zijn appartement in de wijk Altona, in het westen van Hamburg. De schutter werkte volgens de agenten mee en zou hen ervan hebben overtuigd dat er geen reden tot bezorgdheid was. Hij kreeg alleen een mondelinge waarschuwing, omdat hij zijn wapen niet in zijn kluis had opgeborgen.

Op een persconferentie meldde een Duitse politiechef dat de verdachte geen strafblad had en dat er geen wet is op basis waarvan de agenten het wapen in beslag konden nemen.

Tijdens de schietpartij waren zo'n vijftig mensen aanwezig in het gebouw. Acht mensen raakten gewond, van wie vier ernstig. Mogelijk loopt het dodental van zeven nog op.