Dit weten we (nog niet) over de dodelijke schietpartij in Hamburg

De Duitse stad Hamburg werd donderdagavond opgeschrikt door een dodelijke schietpartij. Acht personen kwamen om het leven, onder wie de dader. Dit is wat we weten over de fatale schietpartij (en wat nog niet).

Hulpdiensten in Hamburg ontvingen donderdag rond 21.00 uur een melding over de schietpartij. Die vond plaats bij een bijeenkomst van Jehova's getuigen in de noordelijke wijk Alsterdorf.

Agenten drongen al snel het gebouw binnen. Ze hoorden een laatste schot op de bovenste verdieping van het pand. Daar werd een overleden persoon aangetroffen, die later de dader bleek. Hij had zichzelf van het leven beroofd.

Volgens de politie schoot de man in totaal negen keer terwijl hij in het gebouw was. Dat deed hij met een halfautomatisch pistool, dat hij in december legaal had gekocht.

Omwonende filmt schietpartij bij gebedsgebouw in Hamburg

Acht mensen kwamen om het leven. De politie van Hamburg bevestigde dat vrijdagochtend. Daarnaast liggen enkele mensen zwaargewond in het ziekenhuis. Duitse media meldden kort na het incident dat zeker zeven mensen waren omgekomen.

Vrijdagmiddag maakte de minister van Interne Zaken van Hamburg bekend dat er ook een ongeboren kind onder de dodelijke slachtoffers is. Het meisje zou over ongeveer twee maanden geboren worden.

De overleden personen zijn vier mannen, twee vrouwen, het ongeboren kind en de dader. Tijdens de schietpartij waren zo'n vijftig mensen in het gebouw.

De Duitse bondskanselier Olaf Scholz deelde via Twitter zijn afschuw over de schietpartij en betuigde zijn medeleven aan de slachtoffers en nabestaanden.

De dader was een 35-jarige Duitser, die ooit zelf lid was van de Jehovah's Getuigen. De hoofdaanklager van Hamburg bevestigde berichtgeving van Duitse media over de identiteit van de dader. Waarom en wanneer hij de religieuze groep verliet, is niet duidelijk.

Over het motief van de man is nog weinig bekend. Volgens de hoofdaanklager is er in ieder geval geen sprake van een politiek gemotiveerde daad.

De politie heeft na de schietpartij de woning van de man doorzocht. Daarbij werden onder meer vijftien volle patroonmagazijnen gevonden.

De dader handelde volgens de politie alleen. Er zijn geen aanwijzingen dat er meerdere daders waren, of dat de dader hulp kreeg van iemand anders.

Het gebouw waar de schietpartij plaatsvond. Foto: Reuters

De politiechef van Hamburg stelde dat de dader waarschijnlijk mentale problemen had. De man had geen strafblad, maar was wel bekend bij de politie.