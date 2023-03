Zeker acht doden bij schietpartij in Hamburg, onder wie de dader

Bij de schietpartij in een gebedshuis in Hamburg zijn zeker acht mensen, onder wie de dader, om het leven gekomen. Volgens de politie van de Duitse stad handelde de dader alleen.

De politie vermoedde al dat de dader overleden was. Waarschijnlijk heeft die zichzelf van het leven beroofd. Over een motief is nog niets bekend. Volgens het Duitse medium Der Spiegel was de dader een voormalige Jehova's getuige.