Dader schietpartij Hamburg handelde alleen en is waarschijnlijk overleden

De dader van de schietpartij in een gebedshuis in Hamburg handelde donderdagavond alleen, denkt de Duitse politie. De schutter is zeer waarschijnlijk een van de doden, al weet de politie dat nog niet zeker.

De persoon drong donderdagavond een gebouw van Jehova's getuigen binnen en begon daar om zich heen te schieten. Duitse media melden zes of zeven dodelijke slachtoffers en acht zwaargewonden. De politie heeft nog geen informatie over het aantal slachtoffers bevestigd.

"We hebben geen aanwijzingen dat de dader op de vlucht is. We hebben wel aanwijzingen dat de dader waarschijnlijk in het gebouw is en zich zelfs onder de doden bevindt", vertelde een politiewoordvoerder donderdagavond aan de lokale nieuwsdienst 24 Hamburg.

Nadat de politie het gebouw was binnengedrongen, klonk er een schot op de bovenverdieping. Daar werd één persoon dood aangetroffen. "Het is nog onduidelijk of dit de dader is", zegt de politie.

0:45 Afspelen knop Schoten te horen bij aanslag op kerk Jehova’s getuigen in Hamburg

De politie van Hamburg heeft geen reden om aan te nemen dat er meerdere daders betrokken waren bij de schietpartij. "Op basis van het eerste onderzoek gaan we uit van één dader", schrijft de politie op Twitter. Over een motief is nog niets bekend.