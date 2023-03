Soldaten in Belarus kunnen voortaan doodstraf krijgen voor hoogverraad

Delen via E-mail

In Belarus kunnen ambtenaren en soldaten voortaan de doodstraf krijgen voor hoogverraad. President Alexander Lukashenko heeft donderdag zijn handtekening onder het wetsvoorstel gezet.

Belarus is het enige land in Europa dat nog de doodstraf uitvoert. Vorig jaar werd de doodstraf ook al ingevoerd voor pogingen tot terroristische daden. Daarvan worden ook oppositieleden beschuldigd door het regime.

Mensen konden in Belarus ook al de doodstraf krijgen voor brute moorden, meervoudige moorden en terroristische daden waarbij doden zijn gevallen.

De nieuwe wet is onderdeel van een reeks wetswijzigingen in de strijd tegen "misdaden met extremistisch en anti-staatssentiment". Zo staat voortaan ook een celstraf op het "in diskrediet brengen van het leger".