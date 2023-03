Meerdere doden en zwaargewonden bij schietpartij in gebedsruimte in Hamburg

Bij een schietpartij in een gebedshuis in de Noord-Duitse stad Hamburg zijn meerdere doden gevallen, meldt de Duitse politie. Duitse media melden zeker zes tot zeven dodelijke slachtoffers en zeven zwaargewonden. Op beelden valt te zien dat politie massaal aanwezig is bij een koninkrijkszaal van Jehova's getuigen.

De schietpartij vond plaats in Alsterdorf, een stadsdeel in het noorden van Hamburg. Inwoners van de regio hebben een melding ontvangen waarin staat dat ze tijdelijk hun huis niet moeten verlaten.

Hulpdiensten ontvingen rond 21.00 uur een melding over de schietpartij en rukten massaal uit. De politie spreekt van een groot incident. "We hebben nog geen informatie over een mogelijk motief", schrijft het korps op Twitter.

Nog niemand is aangehouden. Volgens Duitse media zijn meerdere mensen op de vlucht geslagen.