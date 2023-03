Zweden: 'Turkije erkent dat we stappen zetten richting NAVO-lidmaatschap'

Delen via E-mail

Zweden en Finland doen hun best om Turkse bezwaren tegen hun toetreding tot de NAVO weg te nemen. Dat heeft Turkije volgens Zweden erkend. Vertegenwoordigers van de drie landen spraken elkaar donderdag op het NAVO-hoofdkwartier over de Turkse weerstand. Zweden presenteerde ook een nieuwe terrorismewet om Turkije gerust te stellen.

Zweden bespeurde in de gesprekken met Turkije en Finland "een goed teken", zegt hoofdonderhandelaar Oscar Stenström. "We zien dat Turkije onderkent dat Zweden en Finland allebei concrete stappen hebben gezet." Turkije heeft nog niet op de Zweedse uitlatingen gereageerd.

De noordelijke landen hebben vanwege de oorlog in Oekraïne besloten lid te worden van de NAVO. Om dat mogelijk te maken, moeten alle dertig lidstaten hun aanvragen goedkeuren.

Maar Turkije ligt dwars. Het land vindt dat Zweden Koerdische verzetsgroepen geen strobreed in de weg legt. Wel lijkt het land te overwegen Finland alvast toe te laten tot de militaire alliantie.

Het overleg tussen de drie landen lag wekenlang stil. Turkije was boos, omdat Zweden onder meer een anti-islamprotest niet heeft verboden. De drie landen zetten hun besprekingen volgens Stenström binnenkort voort. De datum is nog niet geprikt.

Het voorstel, dat nog moet worden goedgekeurd door het parlement, moet een maas in de wet dichten. Nu is het lastig om mensen te vervolgen voor terrorisme als zij niet zijn gelinkt aan een specifieke terroristische daad.

Al sinds 2017 wordt aan de antiterrorismewet gewerkt. In dat jaar reed een IS-aanhanger met een gestolen vrachtwagen in op voetgangers in Stockholm. Vijf mensen kwamen daarbij om het leven.