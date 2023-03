Hooggeplaatste Afghaanse gouverneur van Taliban gedood bij explosie in kantoor

Een gouverneur van de Taliban is donderdag in het noorden van Afghanistan omgekomen bij een explosie, meldt onder meer BBC News . Volgens het Britse medium gaat het om de hoogste gedode functionaris van de organisatie sinds de machtsovername door de Taliban in 2021.

Mohammad Dawood Muzammil was gouverneur van de noordelijke provincie Balkh. Taliban-woordvoerder Zabihullah Mujahid bevestigt zijn overlijden donderdag op Twitter.

De gouverneur is overleden bij een explosie in zijn kantoor. Daarbij kwam ook iemand anders om het leven en raakten meerdere anderen gewond, schrijft BBC op basis van een politiewoordvoerder. Wie achter de explosie zit, is onbekend.

Muzammil had de leiding in de strijd tegen militanten van IS toen hij nog gouverneur van de oostelijke provincie Nangarhar was. Afgelopen oktober is hij naar Balkh verhuisd.

Sinds de Taliban de macht in Afghanistan hebben overgenomen, zijn meerdere aan de organisatie verbonden mensen omgekomen bij aanslagen. Vele daarvan zijn opgeëist door IS. De aanslag op Muzammil is nog niet opgeëist.

Afgelopen jaar beperkten de Taliban de rechten van vrouwen in Afghanistan. De organisatie verklaarde afgelopen december onder meer dat universiteiten verboden terrein zijn voor vrouwen en dat ze niet meer bij ngo's mogen werken.