Gevangenisstraffen vanwege nalatigheid rond dodelijke stadionramp in Indonesië

De rechtbank in Indonesië heeft twee mannen veroordeeld vanwege de stadionramp waarbij vorig jaar 135 mensen om het leven kwamen.

Een man die betrokken was bij de organisatie van de voetbalwedstrijd in oktober kreeg anderhalf jaar cel voor "nalatigheid waardoor mensen stierven". Een veiligheidsbeambte werd een jaar celstraf opgelegd, ook vanwege nalatigheid.

Het drama in Malang op Oost-Java behoort tot de grootste stadionrampen ooit. Na afloop van een wedstrijd tussen Arema FC en Persebaya Surabaya in het Kanjuruhan Stadium ontstonden rellen. Duizenden supporters van beide teams bestormden het veld.

De politie zette traangas in om de fans uiteen te drijven. Ook werden mensen geschopt en geslagen met wapenstokken. Tientallen mensen kwamen om door verdrukking, anderen overleden later in het ziekenhuis.

Inzet van traangas was belangrijkste oorzaak stadionramp

De nationale mensenrechtencommissie deed in november onderzoek naar de rellen. Daaruit bleek dat de inzet van 45 traangasgranaten paniek veroorzaakte, waardoor mensen het stadion uit wilden vluchten. Daarbij kwamen velen in de verdrukking.

Onderzoekers concludeerden dat buitensporig en willekeurig gebruik van traangas de belangrijkste oorzaak van de stadionramp was. De commissie stelt verder dat het dodental toenam doordat deuren gesloten waren, het stadion overvol was en veiligheidsmaatregelen niet werden nageleefd. Wereldvoetbalbond FIFA heeft de inzet van traangas in stadions verboden.

De veroordelingen zijn de eerste in het proces. Drie politieagenten zijn ook aangeklaagd. Over hun straffen wordt later uitspraak gedaan.