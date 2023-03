Spanjaard moet ex ruim 204.000 euro betalen voor 25 jaar huishoudelijk werk

Een Spaanse man moet zijn ex-vrouw ruim 204.000 euro betalen voor het werk dat zij thuis verrichte tijdens hun huwelijk. De vrouw verzorgde gedurende die 25 jaar vooral het huishouden, terwijl de man de kost verdiende. Dat terwijl het tweetal niet in gemeenschap van goederen was getrouwd, waardoor de vrouw bij de scheiding met lege handen achterbleef.

Onderdeel van het bedrag is een kleine pensioenvergoeding voor de vrouw. De man moet de vrouw ook alimentatie betalen omdat ze twee dochters hebben, van wie er nog één minderjarig is.

Volgens de vrouw werd zij door haar ex-partner "gedwongen" om thuis te blijven. Ze mocht slechts sporadisch in de sportscholen van de man werken. "Zij was zijn schaduw en stelde hem in staat om te groeien in zijn carrière. Daardoor wist hij een behoorlijk vermogen op te bouwen, terwijl zij haar carrière opofferde", zegt haar advocaat tegen El País.

De vrouw vroeg in 2020 een scheiding aan. Via de rechtszaak wilde ze erkenning voor haar huishoudelijke werk in de afgelopen kwart eeuw. De rechter gaf haar gelijk.

In het Spaanse wetboek is namelijk vastgelegd dat beide partners evenveel lasten van het huwelijk moeten dragen, voor zover hun financiële middelen dat toelaten. Het werk binnenshuis geldt als bijdrage en kan bij een scheiding reden zijn om een schadevergoeding te eisen.