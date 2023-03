Traangas en molotovcocktails bij Griekse demonstraties vanwege treinongeluk

In Griekenland wordt woensdag opnieuw gedemonstreerd vanwege de dodelijke treinramp van een week geleden. Onder anderen medewerkers in het openbaar vervoer, leraren en ziekenhuispersoneel hebben het werk neergelegd. In hoofdstad Athene kwamen demonstranten met de politie in aanraking. Ze gooiden molotovcocktails en de politie zette traangas in.

Vooral grote steden als Athene en Thessaloniki merken veel van de stakingen, die tot chaos in het verkeer leiden. Veel Griekse eilanden zijn onbereikbaar, doordat er geen veerboten varen. In de hoofdstad zijn tienduizenden betogers bijeengekomen.

Volgens persbureau Reuters gaat het om zeker 40.000 betogers. Zij schreeuwden "Moordenaars!" en "We zitten allemaal in hetzelfde rijtuig!" Een groep demonstranten bij het parlementsgebouw gooide benzinebommen en stenen naar de politie. Agenten reageerden door traangas af te vuren. In Thessaloniki gooiden betogers stenen naar een overheidsgebouw.

De grote vakbonden in Griekenland, die de stakingen hebben georganiseerd, zijn kritisch op het privatiseringsbeleid van de regering. Dat beleid heeft ook gevolgen gehad voor het spoor. Sinds de ramp is er veel aandacht voor de slechte staat van de Griekse spoorwegen. Volgens de stakers is er al jaren sprake van verwaarlozing en personeelstekorten en blijven investeringen uit.

Bij het ongeval van 28 februari botsten in de buurt van de stad Larissa twee treinen frontaal tegen elkaar. Er vielen 57 doden. De stationschef van Larissa zou de treinen op hetzelfde spoor hebben laten rijden en wordt volgens Griekse media vervolgd voor onder meer dood door schuld. De krant Kathimerini meldt dat drie collega's mogelijk ook worden aangeklaagd.