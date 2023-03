Thaise man moet twee jaar cel in omdat hij kalender met gele eenden verkocht

Een Thaise man is veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf omdat hij kalenders met gele eenden erop verkocht. Dat besloot de rechtbank dinsdag na een proces van zes dagen.

De 26-jarige man werd op Oudejaarsdag 2020 gearresteerd bij hem thuis in Bangkok. De kalenders met de eenden werden in beslag genomen. Het verkopen van de satirische kalender ondermijnt volgens autoriteiten de Thaise monarchie.

Hij verkocht de kalenders via de prodemocratische Facebook-pagina Ratsadon. Actiegroepen willen dat hun land een democratie wordt. De gele rubberen eend staat symbool voor de protestbeweging die de monarchie in Thailand wil hervormen.

Volgens Human Rights Watch is de veroordeling opnieuw een teken dat de vrijheid van meningsuiting wordt beperkt in Thailand. De mensenrechtenorganisatie vindt dat de man onmiddellijk moet worden vrijgelaten. Ook het mensenrechtencomité van de Verenigde Naties zei in een verklaring dat de overheid kritiek op de monarchie niet mag verbieden.

De man werd veroordeeld op grond van artikel 112 van het Thaise wetboek. Daarin staat dat "iedereen die de koning, de koningin, de troonopvolger of de regent belastert, beledigt of bedreigt, wordt gestraft met gevangenisstraf van drie tot vijftien jaar".

De wet wordt al langer gebruikt om kritiek op de Thaise monarchie de kop in te drukken. Het aantal mensen dat is opgepakt voor belediging van de monarchie is in de afgelopen jaren aanzienlijk toegenomen.