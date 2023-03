Duizenden Georgiërs protesteren tegen 'buitenlandse agenten'-wet

Duizenden mensen zijn dinsdag in Georgië de straat opgegaan om te protesteren tegen een wetsvoorstel dat gericht is op het indammen van de invloed van bedrijven die voor een groot deel gefinancierd worden door andere landen. Tegenstanders vrezen dat de wet gebruikt kan worden om critici van de regering het zwijgen op te leggen. De politie heeft traangas en waterkanonnen ingezet om de demonstranten uiteen te drijven.

In Rusland kunnen alle organisaties of personen die financiële steun of hulp krijgen uit het buitenland, tot buitenlandse agenten worden verklaard. Sinds het begin van de oorlog tegen Oekraïne, treedt Rusland steeds harder op tegen kritische geluiden in het land. Dat doet het land onder meer door middel van deze wet.