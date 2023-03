Enorm protest tegen Franse pensioenhervormingen leidt tot rellen

Miljoenen mensen hebben dinsdag verspreid over heel Frankrijk gedemonstreerd tegen de voorgenomen pensioenhervormingen in dat land. In verschillende steden leidden de protesten tot ongeregeldheden.

Volgens het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken gingen 1,28 miljoen mensen de straat op. De linkse vakcentrale CGT spreekt van 3,5 miljoen demonstranten. Daarmee is de opkomst hoger dan bij eerdere demonstraties tegen de pensioenhervormingen.

De oproerpolitie moest in meerdere steden traangas inzetten. In Parijs zijn volgens de politie tientallen arrestaties verricht. Ook in Nantes botsten de politie en demonstranten met elkaar.

Door de landelijke staking werden de treindiensten ernstig verstoord, waren scholen gesloten en werden brandstofleveringen stopgezet. De vakbonden kondigden aan dat er meer actiedagen komen, waaronder een protest op zaterdag.

De regering van president Emmanuel Macron wil het gecompliceerde pensioenstelsel hervormen door onder meer de pensioengerechtigde leeftijd te verhogen van 62 naar 64 jaar. Sinds medio januari zijn er meerdere grootschalige protesten geweest vanwege de plannen.