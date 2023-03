België ontruimt geïmproviseerd tentenkamp voor aanmeldcentrum in Brussel

De Belgische politie heeft dinsdag tientallen tentjes en andere bouwsels weggehaald die al maandenlang voor het aanmeldcentrum in Brussel stonden. De meer dan honderd vluchtelingen die daarin sliepen worden op andere plekken opgevangen. De ontruiming volgt nog geen maand na de grote actie waarbij meer dan honderd vluchtelingen uit een gekraakt pand werden gehaald.

Het geïmproviseerde tentenkamp stond aan het Klein Kasteeltje, midden in de Belgische hoofdstad. Dat is ook de plek waar de asielzoekers zich moeten melden voor ze het asielproces in het land in kunnen gaan.

Mensen voor wie geen plek was in de reguliere opvang sliepen al maandenlang op de brug en op de kade. Het ging vooral om mannen. De Belgische opvangorganisaties probeerden zo veel mogelijk plek te regelen voor vrouwen en minderjarigen.

Volgens de Belgische regering is er nu ook genoeg plek voor de mensen die nog op straat sliepen. Daarom werd het gebied rondom het tentenkamp afgesloten en werden de meer dan honderd bewoners met bussen weggebracht. Veertig van hen kregen een plek bij Fedasil, de organisatie die verantwoordelijk is voor de opvang in België. De rest moet eerst in een noodopvanglocatie wachten tot er plek is.