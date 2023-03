Dit weten we over de mogelijke vergiftiging van Iraanse schoolmeisjes

De afgelopen maanden werden opvallend veel schoolmeisjes in Iran plotseling ziek. Ze kregen te maken met verschijnselen die bij vergiftiging horen. De oorzaak is nog niet duidelijk. Het vermoeden bestaat dat de schoolmeisjes worden gestraft voor de grootschalige protesten in het land. Dinsdag werden de eerste arrestaties gemeld, maar er is nog veel onduidelijk over de mogelijke gifaanvallen.

De meldingen over verdachte ziektegevallen komen vanuit heel Iran. Het gaat om meer dan duizend gevallen sinds november, verspreid over zeker 26 steden.

De meeste meldingen zijn afkomstig uit (de omgeving van) hoofdstad Teheran, die in het noorden van het land ligt. Maar er zijn ook meldingen uit de noordwestelijke stad Ardabil, de westelijke stad Kermanshah en het zuidelijker gelegen Isfahan.

Het eerste bekende geval vond plaats in de stad Qom, 150 kilometer ten zuiden van Teheran. Daar werden op 30 november zeker achttien mensen onwel. Qom is voor sjiitische moslims een heilige stad.

Bijna alle vermoedelijke vergiftigingen vonden plaats op of rond onderwijsinstellingen voor meisjes. Op minstens 58 scholen in acht provincies werden gevallen gemeld. In Iran volgen vrouwen onderwijs volledig gescheiden van mannen.

De slachtoffers hadden allemaal vergelijkbare symptomen. Ze meldden dat ze uit het niets moeite kregen met ademen, last hadden van misselijkheid en duizeligheid, en zich plotseling zeer vermoeid en zwak voelden.

Veel schoolmeisjes zeggen dat ze vlak voordat de symptomen begonnen "een vreemde geur" roken. Daarom vermoeden ze dat het om giftig gas gaat, dat mogelijk expres is losgelaten op hun scholen.

De slachtoffers melden de verdachte ziektegevallen zelf via sociale media. De schoolmeisjes posten foto's en filmpjes van elkaar terwijl ze last hebben van symptomen, elkaar troosten en ondersteunen, of naar het ziekenhuis worden gebracht met ambulances.

Een screenshot uit een video die veel gedeeld wordt via sociale media, maar waarvan de oorsprong niet is vast te stellen. Daarom is ook niet te controleren of deze vrouw daadwerkelijk in het ziekenhuis ligt door een gifaanval, zoals wordt beweerd. Foto: Reuters

Slachtoffers leggen een verband met de grootschalige protesten in Iran. In het land demonstreren mensen al maanden tegen het regime. De aanleiding was de dood van Mahsa Amini in september. Zij overleed nadat ze was opgepakt door de religieuze politie, omdat ze haar hidjab niet op de correcte manier zou hebben gedragen.

Sindsdien zijn de protesten alleen maar groter geworden. Mensen protesteren tégen het politiegeweld en vóór vrouwenrechten in het land. Veel vrouwen doen uit protest hun hoofddoek af en knippen lokken van hun haar af.

Demonstranten zeggen dat de vermeende vergiftigingen door het regime zijn uitgevoerd om meisjesscholen - de 'brandhaarden' van de protesten - te sluiten.

De Iraanse regering heeft nog geen eenduidige verklaring over de vermeende vergiftigingen gedeeld. President Ebrahum Raisi heeft minister van Binnenlandse Zaken Ahmad Vahidi opgedragen de oorzaak van de ziektegevallen te onderzoeken. Vahidi beschuldigde buitenlandse media en "groepen huurlingen" er vorige week van de situatie te misbruiken om Iraniërs angst aan te jagen.

Plaatsvervangend minister van Volksgezondheid Younes Panahi zei eerst dat het "duidelijk was dat sommige mensen wilden dat alle scholen - vooral meisjesscholen - werden gesloten". Later krabbelde hij terug en zei hij dat zijn opmerkingen verkeerd waren begrepen.

Ayatollah Ali Khamenei, de geestelijk leider van het land, leek te bevestigen dat het gaat om vergiftigingen toen hij ze omschreef als "onvergeeflijk". Ook zei hij dat de daders de doodstraf zouden moeten krijgen. Wel benadrukte hij dat de kwestie nog onderzocht moet worden.

Een Iraanse vrouw demonstreert tegen de (vermeende) vergiftigingen van schoolmeisjes. Foto: Getty Images

Dinsdag werden er voor het eerst arrestaties gemeld in verband met de mogelijke vergiftigingen. Plaatsvervangend buitenlandminister Majid Mirahmadi bevestigde de arrestaties tegenover staatsmedia. De arrestaties vonden plaats in vijf verschillende provincies. Hoeveel personen zijn opgepakt, is niet bekendgemaakt.

Het zijn voor zover bekend de eerste arrestaties in de zaak. Vorige week meldde de Iraanse nieuwsdienst Fars dat er al drie arrestaties waren verricht. Dat werd ontkend door de minister van Binnenlandse Zaken. Dat is opvallend, omdat Fars wordt geleid door de Iraanse Revolutionaire Garde. Dat is het militaire elitekorps van Iran, dat rechtstreeks onder geestelijk leider Khamenei valt.

Iran staat bekend om de zware censuur door de overheid. Daardoor zijn de officiële berichten van het regime meestal niet betrouwbaar. Staatsomroepen delen alleen het verhaal van het regime, en onafhankelijke media worden zwaar tegengewerkt. In het geval van de zieke schoolmeisjes zitten de autoriteiten nog niet op één lijn wat betreft hun berichtgeving.

Het is niet zeker of het daadwerkelijk om vergiftigingen gaat. Er is geen bewijs dat de verhalen over vergiftiging ondersteunt. Een arts die het bloed van slachtoffers onderzocht, meldde aan de BBC dat er geen sporen van giftige stoffen waren gevonden.

Experts wijzen erop dat het moeilijk is om te achterhalen om welke stof het gaat als er niet snel onderzoek wordt gedaan. Kleine hoeveelheden giftig gas lossen snel na de vrijlating weer op in de lucht. Zelfs als er goed onderzoek kan worden gedaan, zijn er ontelbare stoffen die voor de symptomen kunnen zorgen waar schoolmeisjes last van hadden.

Dat bijna alle slachtoffers snel weer herstelden, doet sommige artsen twijfelen of er wel sprake was van vergiftigingen. Een heel klein deel van de schoolmeisjes had symptomen die langer dan een paar uur aanhielden. Sommige experts opperen daarom dat de ziekteverschijnselen psychische oorzaken kunnen hebben, zoals stress en angst.