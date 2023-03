Zuid-Korea onthult dat Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un drie kinderen heeft

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft drie kinderen, van wie de oudste een zoon is. Dat hebben Zuid-Koreaanse parlementariërs van hun inlichtingendiensten te horen gekregen, meldt het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap. Over het privéleven van Kim Jong-un is zeer weinig bekend.

Wel was al bekend dat het tweede kind van Kim Jong-un een dochter was. Zij heet Kim Ju-ae en verscheen eind vorig jaar meermaals in de publiciteit. Daardoor ontstonden geruchten dat zij de gedoodverfde opvolger van haar vader is.

Nu is dus bekend dat Kim Ju-ae nog een oudere en een jongere broer heeft. Het is niet bekend wanneer de kinderen zijn geboren. Zuid-Koreaanse media noemden eerder 2010, 2012 en 2017 als vermoedelijke geboortejaren.

Kim Jong-un kwam in 2011 aan de macht na de dood van zijn vader Kim Jong-il, die weer de opvolger was van zijn vader Kim Il-sung. Wie de volgende leider wordt, is niet bekend. Dat is niet automatisch het oudste kind van de huidige leider.

De familie Kim regeert al sinds de jaren veertig in Noord-Korea, dat afgesloten is van de rest van de wereld. Het land worstelt met voedseltekorten en internationale sancties. Onder Kim Jong-un zijn de spanningen in de regio, onder meer met buurland Zuid-Korea, flink opgelopen.