Frankrijk zet zich na onrustige nacht schrap voor nieuwe pensioenprotesten

Na een onrustige nacht gaan de Fransen dinsdag opnieuw de straat op om te protesteren tegen de pensioenplannen van de regering. Zo wil Frankrijk de pensioenleeftijd verhogen van 62 naar 64 jaar. Alle raffinaderijen in het land zijn dinsdagochtend platgelegd door stakingen, meldt vakbond CGT.

"Vandaag is Frankrijk stilgelegd", zegt een woordvoerder van de links-radicale vakbond. Het platleggen van de raffinaderijen is slechts een van de acties tegen de pensioenplannen. In totaal zijn er 320 acties door het hele land aangekondigd.

In sommige Franse steden was het afgelopen nacht al raak. Studenten in Rennes blokkeerden afgelopen nacht wegen door barricades op te werpen en brand te stichten. In Parijs zette de politie traangas in om groepen demonstranten uit elkaar te drijven.

Dinsdag is de zesde grote protestdag sinds 19 januari, toen de betogingen tegen de voorgenomen pensioenhervormingen van de regering van president Emmanuel Macron begonnen. Vakbonden hebben stakingen georganiseerd in onder meer het treinvervoer en luchtverkeer. Ook riepen ze de bevolking op op massaal de straat op te gaan.

Het is niet de eerste keer dat er tegen de plannen wordt gedemonstreerd. Eind januari protesteerden bijna 1,3 miljoen Fransen tegen de pensioenhervormingen. De politie verwacht dat er dinsdag tussen de 1,1 en 1,4 miljoen mensen de straat opgaan.

Frankrijk worstelt al langer met pensioenhervormingen

President Macron acht de hervormingen noodzakelijk vanwege het groeiende aantal gepensioneerden, die bovendien gemiddeld ouder worden dan voorheen.