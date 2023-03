China mengde zich mogelijk in Canadese verkiezingen, Trudeau stelt onderzoek in

Delen via E-mail

De Canadese premier Justin Trudeau stelt een onafhankelijk onderzoek in naar de bemoeienis van China in de Canadese verkiezingen van 2019 en 2021. Ook heeft hij het nationale veiligheidscomité gevraagd onderzoek te doen naar Chinese pogingen om de verkiezingsuitslagen te beïnvloeden.

Volgens The Globe and Mail heeft China geprobeerd de liberale partij van Trudeau aan de macht te krijgen door de verkiezingen te manipuleren. Het Canadese dagblad schreef dit op basis van gelekte informatie uit inlichtingendiensten. China zou liever liberalen aan de macht zien dan de conservatieve tegenstander, omdat de liberalen meer openstaan voor handel met het Aziatische land.

Trudeau wil duidelijk hebben "wat er de afgelopen twee verkiezingen is gebeurd en hoe buitenlandse overheden zich daarmee hebben bemoeid". Ook wil hij weten "hoe Canadese veiligheidsdiensten hebben gereageerd op dreigingen over inmenging en hoe die informatie is gedeeld tussen overheidsdiensten".