Man probeert tijdens vlucht in VS nooduitgang te openen en steward neer te steken

Een Amerikaanse man heeft tijdens een vlucht van Los Angeles naar Boston geprobeerd om een nooduitgang in het toestel te openen. Ook viel hij een steward aan met een afgebroken lepel. Hij riskeert een levenslange celstraf.

De incidenten vonden drie kwartier voor de geplande landing plaats. De bemanning in de cockpit ontving een signaal dat een deur ontgrendeld was.

Het was de man niet gelukt om de deur volledig te openen. Dat is onmogelijk tijdens een vlucht, vanwege het luchtdrukverschil binnen en buiten het vliegtuig.

Cabinepersoneel had al snel het vermoeden dat de verdachte achter de ontgrendeling zat. Vlak daarvoor hadden zij hem bij de deur gezien en hem op zijn gedrag aangesproken. De verdachte vroeg daarop of er camera's in het vliegtuig hingen en viel een steward aan met een afgebroken metalen lepel. Andere passagiers overmeesterden hem.