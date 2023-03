Roemeense Nederlander 4,5 jaar cel in voor wijnroof bij luxerestaurant in Spanje

Delen via E-mail

Een Roemeense Nederlander moet in Spanje 4,5 jaar de cel nadat hij met zijn vriendin tientallen peperdure flessen wijn stal. Een van de flessen betrof en uniek exemplaar uit de vroege negentiende eeuw, met een geschatte waarde van 350.000 euro.

De 47-jarige Roemeense Nederlander en zijn 29-jarige Mexicaanse partner hadden eind 2021 in het luxerestaurant van hotel van een 14-gangendiner genoten. Na de tijd kreeg het tweetal een tour door de wijnkelder, waar hun ogen vielen op de dure flessen wijn, waarop zij het voorzien hadden.

Het duo was voorbereid afgereisd naar Spanje. De vrouw bestelde 's nachts achtereenvolgens nog een salade en een toetje voor op de kamer. Daarmee leidde zij laatste werknemers af die 's nachts aan het werk waren.

De Roemeense Nederlander stal tijdens de eerste afleiding een kaart waarmee hij toegang kon krijgen tot de wijnkelder. Tijdens de tweede afleidingsmanoeuvre betrad hij de wijnkelder en propte hij 45 flessen wijn in drie tassen. Het tweetal had vooraf al handdoeken in de tassen gestopt zodat het glas niet zou gaan rinkelen tijdens de ontsnapping.