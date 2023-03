Man die voor 1,6 miljoen aan wijn stal in Spanje gaat 4,5 jaar cel in

Een Roemeense Nederlander die in Spanje voor 1,6 miljoen euro aan flessen wijn heeft gestolen uit een luxerestaurant, moet 4,5 jaar de cel in. De 47-jarige man en zijn vriendin hadden het onder meer voorzien op een uniek exemplaar uit de vroege negentiende eeuw, met een geschatte waarde van 350.000 euro.

De man heeft in totaal 45 flessen wijn in drie tassen gepropt. Het tweetal had vooraf handdoeken in de tassen gestopt, zodat het glas niet zou gaan rinkelen tijdens de ontsnapping.