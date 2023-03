Turkse oppositie schuift Kilicdaroglu naar voren als tegenstander van Erdogan

Kemal Kilicdaroglu wordt de gezamenlijke kandidaat van de zes belangrijkste oppositiepartijen in Turkije. Hij gaat het tijdens de verkiezingen op 14 mei opnemen tegen zittend president Recep Tayyip Erdogan.

Er was wat onenigheid tussen de partijen over wie de tegenstander van Erdogan zou worden. In eerste instantie hadden de partijen al voor de 74-jarige Kilicdaroglu gekozen, maar vrijdag trok de rechtse partij IYI die beslissing terug. Meral Aksener, de voorzitster van IYI, kon zich niet vinden in Kilicdaroglu. Volgens haar kan hij Erdogan niet verslaan.