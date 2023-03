Belarussische oppositieleider in ballingschap krijgt vijftien jaar cel

Delen via E-mail

De Belarussische oppositieleider Svetlana Tikhanovskaya is veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijftien jaar. Ze is schuldig bevonden aan hoogverraad rond de grote protesten van 2020 en het oprichten en leiden van een extremistische organisatie.

Tikhanovskaya woont al een paar jaar niet meer in Belarus en was ook niet aanwezig bij de uitspraak van de rechter.

Ze nam het in 2020 bij de presidentsverkiezingen op tegen Alexander Lukashenko. Eigenlijk zou haar echtgenoot Sergei Tikhanovsky aan die verkiezing meedoen, maar hij werd al voor de stembusgang opgepakt en veroordeeld tot achttien jaar cel. Tikhanovskaya was dus verkiesbaar in zijn plaats en eiste na afloop de overwinning op.