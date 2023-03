Partij van pro-Europese premier Kaja Kallas wint verkiezingen in Estland

De centrumrechtse Hervormingspartij van premier Kaja Kallas heeft de verkiezingen in Estland zondag met een ruime marge gewonnen. De partij kreeg 31,6 procent van de stemmen volgens de bijna volledige verkiezingsuitslagen. Kallas staat onder meer bekend om haar steun aan Oekraïne in de strijd tegen de Russen.

De 45-jarige Kallas is al sinds 2021 minister-president van het land en is daarmee de eerste vrouwelijke premier van Estland. De verkiezingen in het Baltische land, lid van zowel de EU als de NAVO en grenzend aan Rusland, werden overschaduwd door de oorlog in Oekraïne. De houding van de pro-Europese Kallas tegen Rusland lijkt haar bij de stembusgang extra stemmen te hebben opgeleverd.