Republikeinse ex-gouverneur Hogan wordt toch geen presidentskandidaat

Larry Hogan is niet van plan zich namens de Republikeinen kandidaat stellen voor het Amerikaanse presidentschap. De voormalig gouverneur van de staat Maryland is een fel tegenstander van Donald Trump. Volgens eigen zeggen wil hij de ex-president niet onbedoeld aan de winst helpen bij de nominatie voor 2024.

"Er zijn verscheidene capabele Republikeinse leiders die de potentie hebben op te staan en de leiding te nemen", schreef Hogan zondag in een gastessay in de The New York Times. "Maar voor mij zijn de belangen te groot om door zelf betrokken te raken bij weer een kettingbotsing te riskeren dat Trump er met de nominatie vandoor gaat". Hij herhaalde nog eens dat "het tij eindelijk keert" en dat de Republikeinse kiezers het gedoe zat zijn en verandering willen.