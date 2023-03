Tientallen Duitse agenten gewond bij demonstratie tegen rechtse partij AfD

Delen via E-mail

Bij een demonstratie tegen het partijcongres van de rechts-populistische partij Alternative für Deutschland zijn zaterdag 53 agenten gewond geraakt, melden Duitse media. Ze werden onder meer besproeid met een brandblusser, waardoor hun luchtwegen geïrriteerd raakten.

Ook liepen sommige politieagenten bij de demonstratie in de deelstaat Baden-Württemberg kneuzingen en schaafwonden op doordat ze geschopt en geslagen werden. Zeventien agenten konden door de verwondingen niet verder werken.

In de plaats Offenburg wordt dit weekend het partijcongres van de rechts-populistische AfD gehouden. Daarbij zijn honderden leden van de partij aanwezig.

De AfD werd in 2013 opgericht als een conservatieve en rechts-liberale partij, die vooral kritisch op de euro was. Door interne strijd en rivaliteit heeft de AfD in 2015 en 2017 een ruk naar rechts gemaakt. De partij staat nu vooral voor nationalisme, conservatisme en populisme, en keert zich fel tegen immigratie en islamitische invloeden.