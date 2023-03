Griekse premier vraagt slachtoffers en nabestaanden treinramp om vergeving

Delen via E-mail

De Griekse premier Kyriakos Mitsotakis heeft op sociale media de slachtoffers en nabestaanden van de treinramp van afgelopen week om vergeving gevraagd. Bij de treinbotsing kwamen 57 mensen om het leven.

"Als premier ben ik iedereen, maar vooral ook de nabestaanden van de slachtoffers, een grote sorry verschuldigd", schreef Mitsotakis op Facebook. "Zowel persoonlijk als in naam van alle mensen die in ons land hebben geregeerd."