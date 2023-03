China verhoogt defensiebegroting en mikt op bescheiden economische groei

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

China verhoogt de defensiebegroting voor dit jaar met 7,2 procent. Door die verhoging komt het Chinese defensiebudget uit op 1,55 biljoen yuan (ruim 210 miljard euro). Dat maakte China zondag bekend tijdens de opening van het Nationale Volkscongres in Peking.

De stijging is iets hoger dan die van 7,1 procent vorig jaar. Met het geld kan China zijn militaire macht verder uitbreiden. Het land heeft met 2 miljoen soldaten het grootste leger ter wereld. Ook heeft China de meeste marineschepen, zo lanceerde het vorig jaar nog een derde vliegdekschip .

De toename van het militaire budget van China wordt door de rest van de wereld scherp in de gaten gehouden. Vooral vanwege de gespannen relatie met de Verenigde Staten. China's defensiebudget is het één na grootste ter wereld, alleen de VS geeft met 800 miljard dollar (750 miljard euro) meer uit.