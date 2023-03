VN-landen eens over bescherming en behoud van oceanen

De Verenigde Naties zijn na jaren onderhandelen akkoord over de bescherming en het behoud van de biodiversiteit in oceanen. Het High Seas-akkoord moet de internationale wateren, zo'n twee derde van het oceaanoppervlak, beschermen.

Tijdens de besprekingen over de definitieve tekst van het akkoord in New York heeft de Europese Unie 40 miljard euro toegezegd. Dat geld wordt gebruikt voor de verdere afhandeling en het uitvoeren van de overeenkomst.

Eerder deze week kondigde de EU tijdens de Our Ocean-conferentie in Panama al aan 860 miljoen dollar (ruim 800 miljoen euro) te steken in onderzoek, toezicht en behoud van oceanen in 2023. Volgens Panama is tijdens die bijeenkomst in totaal 19 miljard dollar (bijna 18 miljoen euro) toegezegd voor oceaanbehoud, waarvan 6 miljard door de VS.