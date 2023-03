Twee medewerkers van het Rode Kruis ontvoerd in Mali

Zaterdag zijn in het noorden van Mali twee medewerkers van het Internationale Comité van het Rode Kruis (ICRC) ontvoerd. De organisatie is al ruim dertig jaar aanwezig is in het land en heeft opgeroepen tot de onmiddellijke vrijlating van de medewerkers.

Het ICRC benadrukt in een verklaring dat het "neutraal, onafhankelijk en onpartijdig" werkt. De identiteit van de ontvoerde medewerkers is niet bekendgemaakt.

Ontvoeringen komen vaak voor in Mali. Het land wordt al jaren geteisterd door ernstige politieke en militaire onrust. In januari werd een arts van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) ontvoert. Hij werd in februari vrijgelaten.