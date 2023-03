Iran stemt in met opvoeren van inspectie nucleaire activiteiten

Het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) mag de inspectie van nucleaire activiteiten in Iran fors opvoeren. Daar heeft Iran zaterdag mee ingestemd na gesprekken met het IAEA. Het atoomoverleg lijkt daarmee iets te ontdooien.

IAEA-directeur Rafael Grossi was vrijdag en zaterdag op bezoek in Iran in de hoop nieuwe afspraken te kunnen maken. Iran heeft altijd ontkend dat het kernwapens wil maken. Maar recente berichten over verrijkte uraniumdeeltjes die bijna geschikt zouden zijn voor kernwapens vergrootten de ongerustheid hierover. Volgens Iran gebeurde die verrijking per ongeluk.