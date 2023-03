Opnieuw meldingen van grootschalige vergiftiging van Iraanse schoolmeisjes

Op verschillende plekken in Iran zijn zaterdag opnieuw schoolmeisjes met vergiftigingsverschijnselen in het ziekenhuis opgenomen. Het is de tweede keer in een week tijd dat er uit het land berichten komen van schoolgaande meisjes die plots ziek worden.

Sommigen van de ziektegevallen die een week geleden aan het licht kwamen, dateerden al van drie maanden geleden. Vooral in de heilige stad Qom zouden regelmatig schoolmeisjes ziek zijn geworden. In totaal gaat het om zevenhonderd gevallen.

De berichten van zaterdag komen uit vijf Iraanse provincies. De meisjes kampen met hoofdpijn, ademhalingsproblemen en duizeligheid. Hun toestand zou wel stabiel zijn. Ook eerder overleefden alle meisjes de vermoedelijke vergiftigingen.

Eerder zei de plaatsvervangend minister van Volksgezondheid dat het waarschijnlijk gaat om een actie van groeperingen die een einde willen maken aan meisjesonderwijs in het strikt islamitische land. Verschillende meisjes meldden een vreemde geur voor ze ziek werden, wat doet vermoeden dat ze werden blootgesteld aan een toxisch gas.