Bus met 40 kinderen stort van weg aan voet Franse Alpen, 15 zwaargewonden

Een bus met veertig kinderen is in Frankrijk van de weg geraakt en meters naar beneden gestort. Het ongeval vond plaats in de gemeente Corps, aan de voet van de Franse Alpen. Twaalf kinderen en drie volwassenen raakten zwaargewond.

Twee volwassenen zijn in zeer kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis. Nog eens zes anderen raakten lichtgewond.

De kinderen zijn allemaal in de leeftijd van zes tot en met tien jaar. Zowel de kinderen als volwassenen komen uit de regio Parijs. Ze waren op de weg terug na een vakantie in de Alpen.