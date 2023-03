Protesten na treinramp in Griekenland duren voort

Delen via E-mail

In Athene en Thessaloniki demonstreerden vrijdag opnieuw duizenden mensen. Zij uitten hun woede over het recente treinongeluk waardoor 57 mensen om het leven kwamen.

De politie schat dat zowel in de Griekse hoofdstad als in de noordelijke stad Thessaloniki zo'n drieduizend mensen op de been waren.