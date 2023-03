Natuurparken VS gesloten vanwege winterweer: er ligt sneeuw in Death Valley

Meerdere bekende natuurparken in de Amerikaanse staat Californië zijn (deels) gesloten vanwege aanhoudend winterweer. Er ligt onder meer een dik pak sneeuw in Yosemite National Park en rond de gigantische Sequoiabomen.

Zelfs in Death Valley, normaal gesproken een woestijn en de droogste plek op aarde, zijn veel wegen dicht vanwege sneeuw of schade door overstromingen.

Yosemite National Park blijft vooralsnog voor onbepaalde tijd gesloten. In delen van het park is ruim 4,5 meter sneeuw gevallen. Sequoia and Kings Canyon is voor een gedeelte niet toegankelijk. De wegen worden sneeuwvrij gemaakt en zijn daarom niet begaanbaar voor bezoekers.