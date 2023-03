Man die Nederlands meisje neerstak in Göteborg kan zich dat niet herinneren

Delen via E-mail

De man die donderdag een tienjarig Nederlands meisje en haar oma neerstak in de Zweedse stad Göteborg, zegt zich daarvan niets meer te kunnen herinneren. Dat zegt het Zweedse Openbaar Ministerie vrijdag tegen verschillende media in het land. De man heeft een lang strafblad en psychiatrische klachten.

De 36-jarige man stak donderdagmiddag het tienjarige meisje en haar zeventigjarige oma neer in een park in de Zweedse stad. De politie verklaarde dat alles erop leek dat de verdachte de slachtoffers niet kende. Het meisje raakte zwaargewond en was dat vrijdag nog steeds, zei de politie eerder. Haar oma raakte lichtgewond.