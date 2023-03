Brand in brandstofopslag Jakarta: 17 doden en duizenden mensen geëvacueerd

Delen via E-mail

Zeker zeventien mensen zijn vrijdag omgekomen bij een grote brand in Indonesië. Tientallen anderen raakten gewond. Het vuur ontstond in de hoofdstad Jakarta bij een opslagplaats voor brandstof van staatsenergiebedrijf Pertamina.

Duizenden mensen in het gebied zijn geëvacueerd. Dat gebeurde omdat de brand oversloeg naar woonwijken in de buurt. Het vuur zou inmiddels onder controle zijn. Onder de vijftig gewonden bevinden zich meerdere mensen met zware brandwonden. Onder de doden zijn twee kinderen.

Op de Indonesische televisie is te zien dat mensen die dicht bij de opslag wonen in paniek vluchten voor de brand. Op sociale media gaan ook beelden van explosies rond, waarop ook te zien is hoe mensen de vlammenzee ontvluchten.