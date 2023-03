Belgische vrouw die haar vijf kinderen doodde krijgt euthanasie

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Geneviève L. vermoordde op 28 februari 2007 haar zoon en vier dochters toen hun vader weg was. De vijfvoudige moord vond plaats in hun huis in de stad Nijvel, zo'n 50 kilometer ten zuiden van Brussel. De kinderen waren drie tot veertien jaar oud.