Vier Nederlanders opgepakt in België na vondst van vijf ton cocaïne

Vier Nederlandse mannen zijn in België gearresteerd na een vondst van 5.000 kilo cocaïne in de haven van Zeebrugge, dicht bij de grens met Nederland. De drugs, die in een fruitcontainer waren verstopt, hebben een straatwaarde van honderden miljoenen euro's.

De oudste van de vier verdachten is in 1998 geboren, meldt het Belgische Openbaar Ministerie (OM). Twee anderen zijn in 2002 geboren en de jongste verdachte komt uit 2003. Een vijfde arrestant is door de politie weer vrijgelaten.

De douane stuitte dinsdagavond op de cocaïne. Of de arrestanten bijvoorbeeld uithalers waren of op een andere manier bij de zaak betrokken zijn, is nog onduidelijk. Uithalers worden door criminele bendes ingezet op haventerreinen om containers open te breken en er drugs uit te halen.