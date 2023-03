In Zweden neergestoken Nederlands meisje vermoedelijk willekeurig slachtoffer

Het Nederlandse meisje dat donderdagmiddag werd neergestoken in het Zweedse Göteborg, was volgens de politie "vermoedelijk een willekeurig slachtoffer". De verdachte is een bekende van de politie.

Het tienjarige meisje werd rond 12.30 uur neergestoken in een park in het centrum van de stad. Ze raakte daarbij zwaargewond. Haar zeventigjarige oma raakte gewond aan haar arm toen ze probeerde het meisje te beschermen. Het meisje was in Zweden op bezoek bij haar Zweedse grootouders.

Volgens de politie zijn de 35-jarige verdachte en het meisje geen bekenden van elkaar. Vermoedelijk was ze een willekeurig slachtoffer. De politie gaat er niet van uit dat het om een terreurdaad gaat, maar doet nog verder onderzoek.

De verdachte is direct na het incident opgepakt. Hij werd overmeesterd door omstanders die ingrepen en hem naar de grond werkten, melden lokale media. De man wordt verdacht van poging tot doodslag.