Meer protesten in Griekenland door woede over verwaarlozing spoor na treinramp

Door woede over de treinramp in Griekenland zijn protesten in Thessaloniki donderdag uit de hand gelopen. De politie zegt dat de demonstranten met molotovcocktails hebben gegooid.

Bij het treinongeluk van dinsdag kwamen zeker 57 mensen om het leven. Het dodental loopt mogelijk nog op. Tien mensen zijn nog niet gevonden en zes gewonden liggen op de intensive care.

Sinds woensdagavond gaan verontwaardigde Grieken de straat op. Donderdag liep het aantal betogers op tot zeker tweeduizend.

De demonstranten in Thessaloniki hadden fakkels en vuurwerk bij zich. Ze gooiden met onder meer stenen. De politie heeft daarom traangas ingezet. Inmiddels zou het weer rustig zijn op straat.

In Athene werd ook gedemonstreerd bij het hoofdkantoor van de spoorwegen. De betoging mondde uit in rellen. Donderdag staakte het Griekse spoorpersoneel de hele dag.

Automatisch veiligheidssysteem al negen jaar stuk

De demonstranten zijn woedend, omdat spoorwegbedrijven en de overheid het spoor hebben verwaarloosd. Zo onthulde de Griekse krant Kathimerini dat het automatische veiligheidssysteem van het spoor al negen jaar stuk is. Geplande reparaties zijn al zeven keer uitgesteld.

De seinen moeten dus door mensen worden bediend. Daardoor konden dinsdag twee treinen op hetzelfde traject terechtkomen. Een passagierstrein en een goederentrein botsten frontaal tegen elkaar. De 59-jarige stationschef van Larissa werd dinsdag opgepakt op verdenking van dood door schuld.