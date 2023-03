New York betaalt slachtoffers van politiegeweld bij George Floyd-protest miljoenen

New York gaat miljoenen dollars betalen aan honderden demonstranten die slachtoffer waren van buitensporig politiegeweld tijdens demonstratie vanwege de dood van George Floyd in 2020. Dat is donderdag besloten naar aanleiding van meerdere rechtszaken tegen het politiegeweld.

De demonstranten werden gearresteerd en urenlang vastgehouden. Nadat de politie de groep van 320 mensen had omsingeld, bonden ze de betogers vast en sloegen ze hen met knuppels, schrijft The Guardian. Ook gebruikten de agenten pepperspray. Veel demonstranten raakten gewond.

De demonstranten namen op 4 juni deel aan een protest in de Bronx, een stadsdeel van New York. Het ging om een protest tegen het politiegeweld waardoor de 46-jarige George Floyd om het leven kwam.

Tijdens het treffen van een schikking stemde New York in met de uitbetalingen. De slachtoffers krijgen elk 21.000 dollar (bijna 20.000 euro). Volgens de aanklager was er sprake van "extreem machtsmisbruik".

Volgens juristen bevonden de opgepakte demonstranten zich in "erbarmelijke omstandigheden". Sommigen zaten tot 48 uur vast zonder water of eten.

Bij de arrestatie van Floyd hield een politieagent zijn knie negen minuten lang op de keel van de arrestant. Hoewel Floyd had gezegd dat hij niet kon ademhalen, veranderde de agent niet van positie. De zwarte Amerikaan kwam daardoor om het leven. Zijn dood leidde tot internationale protesten tegen racisme en discriminatie.