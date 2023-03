Dodental treinbotsing Larissa naar 57, Grieken boos op falende instanties

Het dodental van het zware treinongeluk bij de Griekse stad Larissa is donderdag opgelopen tot 57. Grieken reageren boos op de berichten dat de botsing tussen twee treinen kon gebeuren doordat reparaties aan het spoor steeds werden uitgesteld.

Mogelijk neemt het dodental nog verder toe. Sommige passagiers worden nog vermist, anderen liggen zwaargewond in het ziekenhuis. Door de botsing brak in meerdere rijtuigen brand uit. Meerdere slachtoffers werden pas gevonden nadat de uitgebrande rijtuigen konden worden doorzocht.

In heel Griekenland wordt boos gereageerd op het nieuws over de achterstallige reparaties en de menselijke fout. Woensdag mondde een protest bij het hoofdkantoor van de spoorwegen in de hoofdstad Athene uit in rellen. Donderdag staakte het Griekse spoorpersoneel de hele dag.