Noorse minister: 'Windmolenpark schendt mensenrechten, maar mag blijven'

De Noorse regering heeft donderdag haar excuses aangeboden voor de windmolens in rendierweiden van de Sami. Volgens energieminister Terje Aasland zijn door de bouw van die turbines mensenrechten geschonden. De excuses volgen op een week van protest in de hoofdstad Oslo. Maar dit betekent niet dat de windmolens nu worden stilgezet.

De Sami, die als nomaden leven, kwamen negenduizend jaar geleden met hun rendieren vanuit Centraal-Azië naar het arctische deel van Europa. Internationale organisaties erkennen de groep als de enige inheemse bevolking van Europa. Hun culturele wortels dateren van voor de oprichting van natiestaten.

De Sami werden in het verleden onderdrukt. Zo mochten ze niet hun eigen taal spreken. Tegenwoordig hebben de Sami in Noorwegen een eigen parlement, eigen scholen en eigen kranten. Ook zenden ze uitzendingen in hun eigen taal uit op nationale radio- en televisiezenders. Velen van hen hebben nu een andere leefwijze dan hun voorouders.

Het punt van discussie deze week is een groot windmolenpark in Fosen, 450 kilometer ten noorden van Oslo. Het gaat met 151 windmolens om het grootste windmolenpark op land in Europa. Volgens betogers, die zich al een week ophouden voor verschillende ministeries in Oslo, worden hun rechten door het park geschonden.

Want de grond waarop de turbines staan, gebruiken de Sami om rendieren te houden. De turbines zouden de dieren onrustig maken en de traditionele leefwijze van de Sami in gevaar brengen. Het hooggerechtshof van Noorwegen ging daar al in 2021 in mee en oordeelde dat de rechten van de Sami zijn geschonden. Het hof oordeelde zeventien maanden geleden dat het windmolenpark weg moet.

Noorse regering legde uitspraak naast zich neer

Maar de Noorse regering negeerde die uitspraak en de windmolens mochten al die tijd door blijven draaien. Het regeringsbesluit leidde tot woede bij de Sami, die afgelopen week actievoerden in Oslo. Daar was ook de Zweedse milieuactiviste Greta Thunberg bij aanwezig. Zij werd afgevoerd door de politie.

Hoewel energieminister Aasland donderdag zijn excuses heeft aangeboden, is hij er nog steeds van overtuigd dat het windpark moet blijven. Hij vindt dat de energie goed kan worden opgewekt in een omgeving waar rendieren leven. De regering wil nog geen oplossingen uitsluiten, maar voorlopig worden de wieken van de windmolens nog niet stilgezet.

Silje Karine Muotka, de voorzitter van het parlement van de Sami, is tevreden met de excuses van de regering, schrijft publieke omroep NRK. "Het was een wens van mij dat Noorwegen zich officieel verontschuldigt voor de schending van de mensenrechten. Dat is nu gebeurd. Ik denk dat dit cruciaal is om vooruit te kunnen komen."